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        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya gelmeye başladı

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:13
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        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya gelmeye başladı
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        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı.

        Kentin sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri çadırlarını kurdu.

        Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat dönemi için hazırlıklarına başladı.

        Fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaların açılarak pişirildiği konaklama alanında, ilgili kurum görevlilerince de çalışmalar sürdürülüyor.

        Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

        Gelen herkesin bir hazırlığı olduğunu dile getiren Kırmızıgül, "Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz ama bu sene az kalacağız gibi. Buraya eşim, iki oğlum ve bir kızımla geldik." dedi.

        "Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez ise yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti.

        Çalışma sürelerinin 15-18 günü bulabileceğini ifade eden Erez, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının 2-3 günlük süre içerisinde Altınordu'da olmasını umuyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

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