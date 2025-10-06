Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da şarampole yuvarlanan tarım aracının sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:27 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da şarampole yuvarlanan tarım aracının sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde Ali Gümüş'ün (65) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Ordu'da evsizler için otel kiralandı
        Ordu'da evsizler için otel kiralandı
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Ordu ve Bayburt'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi
        Ordu ve Bayburt'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nü 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nü 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti
        Ordu, Giresun ve Rize'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na des...
        Ordu, Giresun ve Rize'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na des...