Ordu'da şarampole yuvarlanan tarım aracının sürücüsü öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde Ali Gümüş'ün (65) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
