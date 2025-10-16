Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa Ozan'ın (67) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Yukarıbahçeler Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Ozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?

        Benzer Haberler

        Ordu'da otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü
        Ordu'da otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü
        Otomobil, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet, otomobile çarptı; nöbet geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı
        Kamyonet, otomobile çarptı; nöbet geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı
        Ordu'daki Uluvahta Yaylası ziyaretçilerin gözdesi haline geldi
        Ordu'daki Uluvahta Yaylası ziyaretçilerin gözdesi haline geldi
        Ordu Valisi Erol, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Ordu Valisi Erol, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı