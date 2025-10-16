Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Ozan'ın (67) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Yukarıbahçeler Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
