Ordu'da "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" düzenlendi

Ordu'da, "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, enstitünün konferans salonunda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, amaçlarının akademisyenleri, firmaları ve girişimcileri enstitü araştırmacıları ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Proje amaçlarından birinin de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) fonlarına projeler geliştirmek olduğunu belirten Cınbırtoğlu, yapay zeka teknolojilerinin arıcılık için önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

Yürütülmüş çalışmalar ve projelerin sunulduğu programda, proje fikirleri tartışıldı, enstitünün laboratuvarları ve araştırma alt yapısı ile arı ürünleri tanıtıldı.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının 2025 yılı Katma Değerli Üretim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen çalıştaya, Vali Muammer Erol da katıldı.