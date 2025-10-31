Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" düzenlendi

        Ordu'da, "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da, "Arıcılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Kullanımı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, enstitünün konferans salonunda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, amaçlarının akademisyenleri, firmaları ve girişimcileri enstitü araştırmacıları ile buluşturmak olduğunu söyledi.

        Proje amaçlarından birinin de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) fonlarına projeler geliştirmek olduğunu belirten Cınbırtoğlu, yapay zeka teknolojilerinin arıcılık için önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

        Yürütülmüş çalışmalar ve projelerin sunulduğu programda, proje fikirleri tartışıldı, enstitünün laboratuvarları ve araştırma alt yapısı ile arı ürünleri tanıtıldı.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının 2025 yılı Katma Değerli Üretim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen çalıştaya, Vali Muammer Erol da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de aşırı avcılık nedeniyle hamsi boyu küçüldü
        Karadeniz'de aşırı avcılık nedeniyle hamsi boyu küçüldü
        Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı
        Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı
        Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
        Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madaly...
        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madaly...
        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı