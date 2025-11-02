Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray GAİN, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.
Ünye Kadın SK, Ünye Şehir Stadı'nda Galatasaray GAİN'i konuk etti. Maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakada Galatasaray GAİN'in golünü 72. dakikada Valentina Giacinti attı.
