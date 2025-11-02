Habertürk
Habertürk
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray GAİN, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.

        Giriş: 02.11.2025 - 16:59 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:59
        Ünye Kadın SK, Ünye Şehir Stadı'nda Galatasaray GAİN'i konuk etti. Maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Müsabakada Galatasaray GAİN'in golünü 72. dakikada Valentina Giacinti attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

