Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Kent merkezine 125 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Akkuş ilçesindeki ağaçlar sonbaharla sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

        Meşe, kızılağaç, sarıçam ve gürgen gibi değişik ağaç türlerinin yer aldığı Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        İlçede vatandaşlar doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında piknik yaparken bazıları yürüyüş yapmayı tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Boksa başladığı yıl Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldu
        Boksa başladığı yıl Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldu
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçuruldu
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçuruldu
        Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü
        Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü
        Ordu'da kivi için 'erken hasat' uyarısı
        Ordu'da kivi için 'erken hasat' uyarısı
        Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı
        Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı