Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

İlçede vatandaşlar doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında piknik yaparken bazıları yürüyüş yapmayı tercih etti.

Meşe, kızılağaç, sarıçam ve gürgen gibi değişik ağaç türlerinin yer aldığı Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

