Ordu'da yükümlü kadınlar "Üreten Eller Projesi" ile geleceğini örüyor

Eğitim boyunca el emeğiyle üretilen oyuncaklar, köy anaokullarına ve ceza infaz kurumlarında kalan kadın hükümlülerin 0-6 yaş grubu çocuklarına hediye edilecek.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Tuğba Koca, kadın yükümlüler ile kurum personeli ve gönüllü çalışanların yer aldığı 12 kursiyere eğitim veriyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan atölyede kursiyerler için amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımı eğitimine başlandı.

