        Ordu Haberleri

        Ordu'da yükümlü kadınlar "Üreten Eller Projesi" ile geleceğini örüyor

        Ordu'da, "Üreten Eller Projesi" kapsamında kadın yükümlülere yönelik kurs düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:21
        Ordu'da yükümlü kadınlar "Üreten Eller Projesi" ile geleceğini örüyor
        Ordu'da, "Üreten Eller Projesi" kapsamında kadın yükümlülere yönelik kurs düzenlendi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan atölyede kursiyerler için amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımı eğitimine başlandı.

        Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Tuğba Koca, kadın yükümlüler ile kurum personeli ve gönüllü çalışanların yer aldığı 12 kursiyere eğitim veriyor.

        Eğitim boyunca el emeğiyle üretilen oyuncaklar, köy anaokullarına ve ceza infaz kurumlarında kalan kadın hükümlülerin 0-6 yaş grubu çocuklarına hediye edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

