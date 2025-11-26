Ordu'da arıcılara yönelik eğitim programı düzenlendi

Ordu'da arıcılara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, müdürlükte düzenlenen "Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam" eğitim programında, Ordu'nun ana gelir kaynağının fındık, sonrasında ise arıcılık olduğunu söyledi.

Ordu'da kayıtlı 645 bin kovan olduğunu belirten Ay, bakanlığın arıcılık desteklemesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise birlik olarak destekleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da arıcılığın önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, "Arıcılıkta temel sorunları ve çalışmaları hep birlikte bilmekteyiz. Pazarlama konusunda Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir tesis var. Burada dönem dönem yurt dışına ve yurt içine ballarımızı göndermekteyiz." dedi.