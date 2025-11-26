Ordu'da kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının yer aldığı görüntülerde, kasklı bir kişinin iş yerine girmesinin ardından silah doğrulttuğu çalışana, vitrindeki altınları koyması için çanta vermesi yer alıyor.

