        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün hırsızlık olayı yaşanan kuyumcudaki güvenlik kamerasına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Giriş: 26.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:35
        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün hırsızlık olayı yaşanan kuyumcudaki güvenlik kamerasına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının yer aldığı görüntülerde, kasklı bir kişinin iş yerine girmesinin ardından silah doğrulttuğu çalışana, vitrindeki altınları koyması için çanta vermesi yer alıyor.

        Görüntülerde, verdiği bantla çalışanın ayaklarını bağlamasını sağlayan şüphelinin, içerisine altınları koyduğu çantayla kuyumcudan kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

