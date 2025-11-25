Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Dumlupınar Mahallesi'nde kuyumcuya kafasında motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli, vitrindeki bir miktar altını alarak kaçtı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
