Ordu'da yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu düzenlendi
Ordu'da, denetimli serbestlik yükümlüleri için kağıt rölyef kursu açıldı.
Ordu'da, denetimli serbestlik yükümlüleri için kağıt rölyef kursu açıldı.
Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen kursa, yükümlüler, gönüllü çalışanlar ve kurum personelinin de aralarında bulunduğu 18 kişi katıldı.
Altınordu Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen usta öğretici Mihriban Çabuk'un verdiği eğitim ile katılımcıların üretkenliğinin arttırılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, el sanatları kurslarının yükümlülerin sosyal yaşama uyum sağlamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar bireylerin hem kendilerini ifade etmelerine hem de yeni bir beceri kazanarak hayata tutunmalarına destek oluyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.