        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Giriş: 25.11.2025 - 18:23 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:23
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Ünye

        Hakemler:Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)

        Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)

        Setler: 21-25, 17-25, 18-25

        Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)

        ORDU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

