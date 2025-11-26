Lise öğrencisi milli boksörler Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan lise öğrencisi milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda antrenman yapan 16 yaşındaki Veyisoğlu ile 15 yaşındaki Kılıç, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılacak.

Lise 3. sınıf öğrencisi İbrahim Veyisoğlu, AA muhabirine, babasının amatör olarak tekvando yaptığı sırada spora ilgi duyduğunu söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bu branşa başladığını dile getiren Veyisoğlu, "Ailede babamdan sonra spora merak saran ilk benim. Babamın yönlendirmesiyle spora başladım. Benden sonra kardeşlerim de dövüş sporlarına başladı, kardeşlerim de benden ilham aldılar." dedi.

Veyisoğlu, bugüne kadar iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, 2025'de yıldızlar kategorisinde 75 kiloda Bakü'de düzenlenen Haydar Aliyev Kupası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı. Avrupa şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Veyisoğlu, antrenörleriyle hiç durmadan yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Organizasyon öncesinde kamp programlarının olduğunu aktaran Veyisoğlu, "İnşallah şampiyon olacağız. Disiplini bozmuyoruz. Sabah ve akşam antrenmanları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.