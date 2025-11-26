Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Lise öğrencisi milli boksörler Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan lise öğrencisi milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:40
        Lise öğrencisi milli boksörler Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor
        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan lise öğrencisi milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda antrenman yapan 16 yaşındaki Veyisoğlu ile 15 yaşındaki Kılıç, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılacak.

        Lise 3. sınıf öğrencisi İbrahim Veyisoğlu, AA muhabirine, babasının amatör olarak tekvando yaptığı sırada spora ilgi duyduğunu söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bu branşa başladığını dile getiren Veyisoğlu, "Ailede babamdan sonra spora merak saran ilk benim. Babamın yönlendirmesiyle spora başladım. Benden sonra kardeşlerim de dövüş sporlarına başladı, kardeşlerim de benden ilham aldılar." dedi.

        Veyisoğlu, bugüne kadar iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, 2025'de yıldızlar kategorisinde 75 kiloda Bakü'de düzenlenen Haydar Aliyev Kupası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı. Avrupa şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Veyisoğlu, antrenörleriyle hiç durmadan yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Organizasyon öncesinde kamp programlarının olduğunu aktaran Veyisoğlu, "İnşallah şampiyon olacağız. Disiplini bozmuyoruz. Sabah ve akşam antrenmanları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - "Ülkemizi gururlandırmayı hedefliyorum"

        Lise 2. sınıf öğrencisi Özgür Kılıç ise, 4 yıl önce arkadaşlarıyla boksa başladığını, kendisini örnek alan kardeşlerinin de spora yöneldiğini belirtti.

        Daha önce Türkiye'de katıldığı şampiyonlarda dereceleri bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "60 kiloda milli takıma seçildim. Bu benim Avrupa şampiyonası ve yurtdışı olarak ilk deneyimim olacak. Sabah akşam antrenman yaparak eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Şampiyonada altın madalya kazanıp, ülkemizi gururlandırmayı hedefliyorum. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutacağız." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Furkan Medetoğlu da meslektaşı Can Koçak ile sporcuları yoğun ve disiplinli bir programla hazırladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Sporcularımızla bazen okula gitmeden önce sabah saat 5 ve 5.30'da antrenman yaptırıyoruz. Okuldan geldikten sonra yine aynı şekilde antrenman yaptırıyoruz. Disiplini bozmadan, disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu işte disiplini bozduğun zaman hiçbir şekilde ilerleme alamıyorsun. Çocuklarımız güzel bir şekilde çalışıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

