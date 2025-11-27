Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.S. olay yerindeki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili yapılan çalışmada, kavgaya karıştığı iddiasıyla M.M.D, Y.K. ve H.M.A. gözaltına alındı.