Ordu'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi mevkisinde M.D.Z. (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki C.Y. (18) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
