        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:14
        Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi mevkisinde M.D.Z. (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile aynı araçtaki C.Y. (18) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

