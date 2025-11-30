Habertürk
Habertürk
        Ordu'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Ordu'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:43
        Ordu'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akçatepe Mahallesi'nde Olgun A'ya ait evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

