Ordu'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akçatepe Mahallesi'nde Olgun A'ya ait evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
