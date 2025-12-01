Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:18
        Ordu'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

        ​​​​​​​Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede müdahalede bulundukları yangını söndürdü.

        Maddi hasar oluşan yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

