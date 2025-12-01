Ordu'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede müdahalede bulundukları yangını söndürdü.
Maddi hasar oluşan yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
