        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:23
        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde U.Ç. yönetimindeki 55 LJ 827 plakalı otomobil ile Y.Ü idaresindeki 06 DKJ 259 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle U.Ç'nin kullandığı araç, orta refüje çıktı ve ardından tabelaya çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü U.Ç, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

