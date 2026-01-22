Habertürk
        Ordu'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

        Ordu'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Giriş: 22.01.2026 - 13:02 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:02
        Ordu'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
        Ordu'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabadüz-Çambaşı yolu 29 ile 50. kilometreleri arasında yaşanan yoğun tipi ve esinti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.


        Akkuş ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.


        Karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

