Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.B. (53) yönetimindeki 52 FV 909 plakalı otomobil, Akçaova köprüsü mevkisinde T.A. idaresindeki CM 0521 BK yabancı plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki G.B. (84), B.B. (15), E.B. (51) ve H.K. (46) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
