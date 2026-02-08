Habertürk
Habertürk
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 08.02.2026 - 01:19
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.B. (53) yönetimindeki 52 FV 909 plakalı otomobil, Akçaova köprüsü mevkisinde T.A. idaresindeki CM 0521 BK yabancı plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki G.B. (84), B.B. (15), E.B. (51) ve H.K. (46) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

