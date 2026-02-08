Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Muhammed K. yönetimindeki otomobil ile Cemal G. idaresindeki otomobil, Meşebükü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Cemal G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
