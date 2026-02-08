Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:25 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:31
        Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Muhammed K. yönetimindeki otomobil ile Cemal G. idaresindeki otomobil, Meşebükü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Cemal G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.






        Galeri
        Galeri

