Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, 2026–2030 dönemini kapsayan 5 yıllık yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'da 15 milyar liralık çalışma gerçekleşeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, 2026–2030 dönemini kapsayan 5 yıllık yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'da 15 milyar liralık çalışma gerçekleşeceğini söyledi.

        Demir, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirket olarak geleceğin enerji altyapısını inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini, dijitalleşme ve proaktif müdahale sistemleriyle kesintisiz enerji arzında çıtayı yükselttiklerini vurguladı.


        YEDAŞ'ın, 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'ya 15 milyar lira tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştireceğini ifade eden Demir, "Bu çalışma şebeke yenileme, kapasite artışı ve genişleme yatırımlarından yeni dağıtım trafo merkezlerine, yeraltı kablo projelerinden ileri teknoloji dijital izleme sistemlerine kadar geniş bir operasyonel yelpazeyi kapsıyor." dedi.

        Ordu'nun enerji altyapısının daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürüleceğini belirten Demir, "Bu çalışmalar hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de enerji arz güvenliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak." diye konuştu.

        Demir, şirketin Ordu'da güçlü bir operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ordu'da yaklaşık 800 bin kişiye hizmet sunan YEDAŞ, 23 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 4 bini aşkın trafo ve yaklaşık 200 bin aydınlatma armatürü ile bölgenin enerji altyapısını yönetiyor. 400'ü aşkın personeliyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan şirket, Ordu'nun engebeli coğrafyası ve zorlu iklim koşullarına rağmen enerji arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 2019 yılında 2 bin 837 dakika olan kesinti süresi, 2025 itibarıyla 800 dakikaya kadar geriledi. Şirket, 2030 yılına kadar bu süreyi 510 dakikaya indirmeyi hedefliyor."

        Demir, Ordu Şehir Hastanesi inşaatı bölgesindeki altyapı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.


        Toplantıya, YEDAŞ Bölgeler Koordinatörü Uğur Emin Asan ve Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
        Akça: "Fındıkta tekelci yapının manipülasyonu bitmek üzere"
        Akça: "Fındıkta tekelci yapının manipülasyonu bitmek üzere"
        Ordu'da aşevinde pişecek yemekler ramazan sofralarında yerini alacak
        Ordu'da aşevinde pişecek yemekler ramazan sofralarında yerini alacak
        Ordu'da aranması bulunan 44 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı
        Ordu'da aranması bulunan 44 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı
        Ordu'da aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı
        Ordu'da bir haftada 15 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da bir haftada 15 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi