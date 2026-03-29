Ordu'da Genç Kızlar Türkiye Halter Birinciliği müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Halter Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



Ünye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 34 ilden 335 sporcu mücadele etti.



Müsabakaların son gününde A kategorisinde 86, +86, B kategorisinde ise 77 ve +77 kilolardaki sporcular yarıştı.



Türkiye Halter Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cahit Oğuzkan, AA muhabirine, müsabakaların çok hareketli geçtiğini belirterek, hiçbir sakatlık yaşanmadan fair-play çerçevesinde müsabakaların tamamlandığını söyledi.













