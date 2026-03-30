Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'daki tarihi Ayanikola Adası restore edilerek turizme kazandırılacak

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçmişi 1700'lü yıllara dayanan Ayanikola Adası için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesinin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

        Açıklamada, kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası'nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle hayata geçirilecek çalışma kapsamında aslına uygun şekilde restore edileceği kaydedildi.

        Kıyı Kanunu kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan yapının, 2 yıl süreyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında adaya ulaşım, doğal ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlanan ahşap köprü ile sağlanacak. Ayrıca ada çevresine ahşap basamaklar yerleştirilecek, yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla alan gece de görünür hale getirilecek. Hayata geçirilecek proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Çalışma ile aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

