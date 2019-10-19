ODÜ gölet inşaatı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ODÜ gölet inşaatı tamamlandı

İHA

Ordu Üniversitesinin(ODÜ) kampüs alanının su taşkınlarından korunması ve kampüsün içme suyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.

ODÜ gölet inşaatı tamamlandı

Ordu Üniversitesinin(ODÜ) kampüs alanının su taşkınlarından korunması ve kampüsün içme suyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi’nin geçen yıllarda aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olması, ayrıca kampüs alanında su tüketiminin her geçen gün artması üzerine yapımına iki yıl önce başlanan göletin baraj seti inşaatı bitti.
İnşaatı tamamlanan baraj ile üniversite kampüsüne içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve Akçatepe ve Turnasuyu Mahallelerinin de taşkınlardan korunması amaçlandı.
Çırçıp Deresi üzerinde inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 35 metre olan baraj tipi göletin su tutma işlemine de başlandı.
Ordu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 10 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü, ve yaklaşık 7 bine ulaşan öğrenci bulunuyor. 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversitesi kampüsünde her gün 10 ton su tüketiliyor.

ORDU

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da bu yıl 7 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Ordu’da bu yıl 7 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Ordu’da orman köylüsüne 9 ayda 3,3 milyon lira destek
YEREL HABERLER Ordu’da orman köylüsüne 9 ayda 3,3 milyon lira destek
Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi
Altınordu Belediyesi, İstanbul’da Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören : “Altınordu’nun dört mevsim bir ömür yaşanılacak bir yer olması için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, İstanbul’da Altınordu Belediye ...
Medıcal Park Ordu Hastanesinden meme kanseri bilinçlendirme semineri
YEREL HABERLER Medıcal Park Ordu Hastanesinden meme kanseri ...
Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi
GTSO Kadın Kurulundan Ordu’da
YEREL HABERLER GTSO Kadın Kurulundan Ordu’da
Kızılay’ın kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Türkiye genelinde alınan toplam 181 bin hisse, 50 ülkede 4 buçuk milyon insana ulaştırılıyor Ordu’da da yaklaşık 3 bin aileye dağıtılacak olan kurban etlerinin dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Kızılay’ın kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ...
Muhtarlardan Mehmetçiğe destek Ordu'da Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan muhtarlar, Mehmetçiğe selam gönderdi
YEREL HABERLER Muhtarlardan Mehmetçiğe destek Ordu'da Mehmetçik ...
Stres erken menopoza neden oluyor
YEREL HABERLER Stres erken menopoza neden oluyor
Ordu’da süt üretimi yaygınlaştırılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Süt üretimi ve Süt Evleri yaygınlaşacak”
YEREL HABERLER Ordu’da süt üretimi yaygınlaştırılacak Ordu ...
Gölköy'de uzun ömürlü yaşamın sırrı; organik beslenme
YEREL HABERLER Gölköy'de uzun ömürlü yaşamın sırrı; organik beslenme
Arıcının tilki dostu ‘Viki’ Tavuklarını yiyen ve öldüren tilki ile arkadaş olan arıcı Özer Çelik, her akşam ilkiyi besliyor
YEREL HABERLER Arıcının tilki dostu ‘Viki’ Tavuklarını yiyen ve ...
Gerçeğinin kopyası 'maket ev' şaşırtıyor Ordu’da amatör olarak başlanan ancak profesyoneli aratmayacak şekilde tamamlanan maket ev şaşırtıyor Maketi tamamlayan Ordulu Adem Arslan: “Bazı maddeleri atık eşyalardan kullandım, sosyal medyada görenler gerçek zannediyor”
YEREL HABERLER Gerçeğinin kopyası 'maket ev' şaşırtıyor Ordu’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X