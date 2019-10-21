Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, FatsaAybastı kara yolu Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin K. yönetimindeki 55 NJ 168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet D.’nin kullandığı 52 EC 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile Efrahim Kelleci yaralandı. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Kelleci burada yapılan müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. 49 yaşındaki Efrahim Kelleci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

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