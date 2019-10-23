‘Bir iyilik yap iyilik bul’ Şehit Sercan Öklük İlkokulunun iyilik melekleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul öğrencileri ‘Bir iyilik yap iyilik bul’ TürkiyeAzerbaycan ortaklığı bir eTwinnig Projesi kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile bir araya geldiler.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu sınıf öğretmeni Tülay Çamaş, öğrenci ve öğrenci velileri 'Bir iyilik yap, iyilik bul’ isimli TürkiyeAzerbaycan ortaklığıyla düzenlenen eTwinnig Projesi ile ilgili Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ı ziyaret ederek yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptılar.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu sınıf öğretmeni Tülay Çamaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimle ile birlikte bu projeyi ülke genelinde yürütmeyi planlıyoruz. Projemizin hedefinde farklı iyilikler var. Yedi ay boyunca insana iyilik, hayvana iyilik, doğaya iyilik, yaşlılara muhtaçlara iyilik, çocuklara iyilik, engellilere iyilik ve finalinde de kendine iyilik yapılacak şekilde olacak bu iyilikler. Daha sonra bu Ay ki ilk konumuz insana iyilik. Her öğrenci ve velisi üç insana iyilik yapacaklar. Bu yaptıkları üç insanda başka üç insana iyilik yaparak Türkiye genelinde bir iyilik alanı oluşturmaya hedefliyoruz öğrencilerimizle beraber. İnşallah hedefimize ulaşırız insanları iyiliklerimizle mutlu ederiz” dedi.

ORDU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.