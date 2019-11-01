Ordu’da kar yağışı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bugün ne oldu?

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Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlere kar yağışı etkili oluyor.

Ordu’nun Aybastı, Gürgentepe, Korgan, Kabadüz ve Mesudiye gibi yüksek kesimdeki ilçelerin yaylaları beyaza büründü. Kar kalınlığının ilçe merkezlerinde ortalama 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu yaylalarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına otlak bulmakta zorlanan besiciler, yazın göç ettikleri yaylalardan ayrılarak kışı geçirmek için yörenin daha alçak kesimlerinde bulunan meralara, köylere ve sahil kesimindeki evlerine dönmeye başladı.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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