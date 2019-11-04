Ordu’da 62 kişiye kabahat cezası

Hiç de göründüğü gibi değilmiş

Ordu’da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Ekim3 Kasım 3019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 62 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.

Buna göre 8 şahsa dilencilik, 2 bayana fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmek, 1 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 2 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 4 şahsa bahis ve şans oyunlarından, 2 şahsa silah kanununa muhalefetten ve 1 işletmeye çalışanlarının kimlik bildiriminde bulunmama suçlarından idari işlem yapıldı.

Öte yandan aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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