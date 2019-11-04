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Ordu’da 62 kişiye kabahat cezası

İHA

Ordu'da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıyor.

Ordu’da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılıyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Ekim3 Kasım 3019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 62 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.
Buna göre 8 şahsa dilencilik, 2 bayana fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmek, 1 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 2 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 4 şahsa bahis ve şans oyunlarından, 2 şahsa silah kanununa muhalefetten ve 1 işletmeye çalışanlarının kimlik bildiriminde bulunmama suçlarından idari işlem yapıldı.
Öte yandan aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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