Ordu’da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'

Ordu’da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle, ‘Sağlıklı yaşam Yürüyüşü' yapıldı.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı uygulamaları kapsamında, 14 Kasım tarihinde kutlanan ‘Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi. Ordu Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, sağlık personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle birlikte Köprübaşı Meydanı’ndan Tahıl Pazarı’na kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, diyabete dikkat çekmek adına böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 10 binden fazla vatandaşa diyabet taraması yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, “Bu çalışmayı yaklaşık 100 personelle 19 ilçede gerçekleştirdik. Sonuç olarak bugün itibariyle yaklaşık bin 500 kişide diyabet riski tespit ettik. Bunlar için bir an önce bilgilendirmesi ve ileri tetkik ve tedavisi için planlamaları yaptık. Amacımız vatandaşlara farkındalık oluşturmak için onlara anlatmak ve bir eğitim süreci başlatmak. Bugün burada başlattığımız faaliyet aslında bir eğitim. Diyabette ilk adım spor, ikinci adım beslenme. Bunun gibi farkındalıkları oluşturmak istiyoruz. Toplumu bu tip önlenebilir risklerden bertaraf etmek istiyoruz. Bu amaçla da etkinliklerimizi düzenliyoruz” dedi.

ORDU 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

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YATSI 18:41

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