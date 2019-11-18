Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “2019 yılı fındık rekoltesinde ihracatçılar yanıldılar. Bu yıl fındıkta patron TMO’dur” dedi.

Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “2019 yılı fındık rekoltesinde ihracatçılar en az 100 bin ton yanıldılar. Yurt dışına giden ihracatta tarihi bir fındık artışı var, 100 bin de oradan açık var. 200 bin ton hesapta olmayan ürün lazım. Yani bu yıl fındıkta patron Toprak Mahsulleri Ofisi'dir (TMO). Bu anlamda fiyat olarak istediği rakamlara alım ve satım yapabilir. 25 TL, 30 TL dese fiyatı kendi değerlendirebilir. TMO elindeki ürünün kıymetini bilmeli, 2020 Nisan ayından sonrada, parça parça satmalıdır” diye konuştu.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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