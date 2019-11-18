Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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Ordu’da ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.K. idaresindeki 52 LG 357 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 52 HS 437 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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