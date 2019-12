Ordu'da 36 engelli kişiye akülü araç dağıtıldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 36 engelli vatandaşa akülü araç dağıtıldı.

Hollanda Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği, İkizce Kaymakamlığı ve İkizce Belediye Başkanlığı iş birliği içerisinde engellilere yönelik temin edilen akülü araçların dağıtım töreni yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 36 kişiyi tek tek tespit eden Başkan Osman Kaygı, ilçe ve komşu ilçelerde yaşayan engellileri engelliler gününde mutlu etti.

Törende konuşan Hollanda Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği adına konuşan Erol Kaygı, "Hollanda Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahipleri bireylerimizi ve engellilerimize yönelik yapılan çalışmaları kendilerine iyilik hareketi olarak çalışmalarına devam eden bir kuruluştur. Bu güne kadar ona yakın projemizi İkizce ilçemizde olmak kaydıyla engellilerimize yönelik yapılan çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, “Başkanlığımız ve Hollanda Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği iş birliği içerisinde, Hollanda, Samsun, Ünye, Korgan ve ilçemiz bağışçılarının katkılarıyla toplamda 36 adet ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere temin edilmiştir" diye konuştu.

Programda konuşan İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bireylerimizi sadece sosyal medyadan hatırlamak değil yaşamın her anında yaşamlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve hayatın kenarında bırakmamalıyız. Zira engelli olmak tercih değil, bir sonuçtur. Engellilik, doğuştan olabileceği gibi veya hastalıkla da olabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sayın kaymakamımızın da dediği gibi sosyal medya üzerinden bir kutlama mesajı yerine bu gün burada 36 vatandaşımızı en iyi şekilde onure eden herkese çok teşekkür ederim. Bu kardeşlerimiz İkizce Belediyemizin 15 km olarak tamamladığı engelli yollarında modern bir araçla en iyi şekilde hayatlarını kolaylaştırma imkanı buldular" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Öncelikle toplumumuzun en değerli bireyleri arasında olan ve kendi günlerinde onların mutluluğuna şahit olduğumuz bütün engellilerimizin günlerini kutluyorum. Bizlerinde her an engelli olabileceğimi düşünerek ve empatisini kurarak bunun bilincinde olalım. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı'nın önderliğinde çok büyük bir çalışmaya imza atıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür eder, araçları kullanacak ailelerimize ve vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Ordu Vali Yardımcısı Niyazi Erten ise konuşmasında, "Böyle anlamlı bir günde güzel bir organizasyona imza atarak 36 aileye ve vatandaşlarımıza destek sunan herkesi tebrik ediyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız olmakla beraber engellilerimizin engellerini kaldırmak hepimizin vazifesidir" sözlerine yer verdi.

Program sonunda ise engellilerin yaptığı sanatsal çalışmalar gezilerek ziyaret edildi. Programa ayrıca Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

