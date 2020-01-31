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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.

Korgan, Kumru, Aybastı, Akkuş, Kabataş, Çatalpınar, Çamaş ilçelerinde ve Fatsa ilçesinin yüksek mahallelerinde kar yağışı devam ediyor. Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri aciliyet sırasına göre kırsal mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, cep telefonları ile bu anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

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