Ordulular deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdi

<br>Nedim KOVAN/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU´nun Korgan ilçesinde gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada yapılan depremlerin devam edeceği yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.23'te meydana gelen ve merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli korkuya neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı. İl genelinde de hisseden depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan yıkılmış bina fotoğrafları ise paniği büyüttü. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyadaki yıkık bina görüntülerinin asılsız olduğunu, depremin hasar yarattığı bina olmadığını açıkladı.<br>ASILSIZ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KORKUTTU<br>Yine sosyal medyada yapılan 'Korgan ve Kumru ilçelerinde gece boyu depremlerin devam edeceği' yönündeki paylaşımlar nedeniyle de bazı vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Evlerine girmekten korkan vatandaşlar, ateş yakıp, battaniyeye sarılarak sabahladı. <br>`CAMA TIRMANDIM ATLIYORDUM ANNEM TUTTU´<br>Ailesiyle geceyi dışarıda geçiren Esra Tüzülcü, "O korkuyla cama tırmandım, atlıyordum. Annem tuttu ve balkona geçtik. Can havliyle ne yapacağımızı bilemedik. Gece yine deprem olacağını söylediler, biz de dışarı çıktık. Çok korktuk" dedi.<br>Meryem Tüzülcü de "Uykuya yeni dalmıştım. Bir uğultu duydum, çocuğu kucağıma alıp, fırladım dışarıya. Sosyal medyada yeni sallantı olacak diyorlar, korkudan içeri gidemedik" diye konuştu.<br>Yılmaz Bibi ise, depremin hemen ardından ilçede panik oluştuğunu, sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarla vatandaşların daha da korktuğunu anlatarak, "Depremi duyan dışarı fırladı,. Hemen maske dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Korgan Nedim KOVAN<br>2020-04-10 09:52:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.