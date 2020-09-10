Akkuş'a kurulacak RES'in 65 metrelik kanat türbini böyle taşındı



Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Akkuş ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santrali için kanat türbinlerinin taşınması işlemine başlandı. Saatte 3 kilometre yol katedilen TIR üzerinde ilçeye getirilen türbin kanadı, halkın da ilgi odağı oldu.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçeye rüzgar enerji santrali kurulması için proje hazırlandığını söyledi. Proje kapsamında Akkuş Taz Yaylası'na kurulacak olan rüzgar enerji santrali için türbin kanatlarının ilki de ilçeye getirildi. Saatte 3 kilometre yol katedilen TIR üzerinde ilçeye getirilen türbin kanadı, bölge halkının da ilgisini çekti.

Akkuş İlçe Belediye Başkan İsa Demirci, yaylalarında rüzgarın güçlü olduğuna dikkat çekerek, "Rüzgar enerji santrali için türbin kanatlarının ilki dün itibarıyla ilçemize ulaştı. 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığındaki kanat, saatte 3 kilometre hızla geniş güvenlik önlemleriyle taşınıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Akkuş Nedim KOVAN

2020-09-10 15:04:03



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