Ordu’dan Azerbaycan’a destek, Ermenistan’a tepki

Ordu’da MemurSen üyeleri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

MemurSen Ordu üyeleri, 28 Eylül tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırına yönelik basın açıklamasında bulundu. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamasında, Birleşmiş Milletler‘in Ermenistan’ı bu durumu seyirci kaldığı belirtildi.

Basın açıklamasında bulunan MemurSen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Ermenistan’ın yüzlerce insanı katlettiğini, nice katliamlar yaptığını söyledi. Birleşmiş Milletler’in bu duruma seyirci kaldığını ifade eden Çelenk, “Adeta katliamları daha fazla yapması için alabildiğine Ermenistan’ı silahlandırmışlardır. En son Azerbaycan topraklarına Ermenistan yeniden katliam yapmak üzere geldiğinde Azerbaycanlı vatansever kardeşlerimiz, vatanlarını korumak için Ermenistan’ın işgalci askerlerini yeniden topraklarından sürmeye başlamışlarıdır. Azerbaycan’ın bu haklı davranışını, Türkiye olarak, MemurSen olarak sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Ortak basın bildirisini okuyan Genç MemurSen İl Temsilcisi Zühtü Yanık ise, “28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan’ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Kardeş Ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken, bizlere de ‘dünya beşten büyüktür’ diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.