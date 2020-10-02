Ordu’da konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Ordu’da, konforlu ulaşım adına yapılan yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından, kentin tüm noktalarında alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmalarla asfalt seriminden malzemeli yol bakım onarımına, yol genişletmeden yeni yol açılmasına kadar Altınorduluların hayatlarını kolaylaştıracak birçok çalışmaya imza atılıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm çalışmaların tamamlanması sonrası Altınordu’nun örnek bir şehir olacağını söyledi. İhtiyaç ve sorunları bildiklerini ve çalışmaları bir plan ve program çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Tören, “Altyapıda beklenen yatırımlar belediyemiz tarafından bir plan ve program dahilinde yapılıyor. Başta 22 merkez mahallemiz olmak üzere yılların akut sorunlarını çözüyoruz. Merkezde ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaç, sorun ve beklentilerini biliyoruz. Anlayış ve sabırları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yaptığımız planlama ve program doğrultusunda hayata geçecek olan çalışmalarımız sonunda şehrimiz, bütün hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verecek altyapısı ve üstyapısı ile konforlu, model, çağdaş huzurlu insanca yaşamın sürdürüldüğü örnek bir şehir olacak” ifadelerine yer verdi.

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