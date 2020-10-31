Ordu’dan dünyaya Azerbaycan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’dan dünyaya Azerbaycan mesajı

İHA

Ordu’dan dünyaya Azerbaycan mesajı

Ordu’da, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Gölköy ilçesinde yer alan Ulugöl’de kano etkinliği düzenlendi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yapılan kutlamalarda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu dönemde iki devlet tek millet anlayışıyla Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek veriyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları, Ordu’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Kutlamalar kapsamında, doğal tabiat parkı olan Gölköy ilçesine bağlı Ulugöl’de, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Kano Kulübü’nün organizasyonuyla bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı organizasyonda, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dostluk mesajları verildi.

“İki devlet tek milletiz”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet’in 97. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Güler, “Cumhuriyet’imizin 97. Yıldönümünü Türkiye’nin en güzel noktalarından biri olan Gölköy Ulugöl’de kutluyoruz. Ordu Kano Kulübü ve öğretmenlerimizle birlikte il genelindeki kutlamaların ardından burada da bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan’da da Türk kardeşlerimiz bir mücadele ve kahramanlık örneği veriyorlar. Bizler de bir mesajımız olsun diye bu etkinlikte onlara destek veriyor, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, iki devlet, tek millet anlayışıyla faaliyet gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan’ın yanındayız
Azerbaycan’ın haklı davasının yanında olduklarını belirten Başkan Güler, “Bakanlığım döneminde BaküTiflisCeyhan ve Şahdeniz projelerini gerçekleştirmiştik. Hazar Denizi’nden her gün 1 milyon varil petrol basılıyor ve BaküTiflis üzerinden Ceyhan’a geçiyor. Şahdeniz’de de aynı hattan doğalgaz Avrupa’ya geçiyor. Bu çalışmalarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle yapmıştık. Ordu’dan yürek dolusu sevgilerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimize gönderiyoruz. Başarılı olmaları için dua ediyoruz. İnşallah kanolarımızla yaptığımız bu etkinliği güzel günlerimizde hep birlikte Hazar Denizi’nde gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in konuşmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin ve öğretmenler, Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Azerbaycan’a destek vermek için Ulugöl’de kano sporu yaptılar.
Öğretmenler ve kano kulübü üyeleri etkinlik sırasında Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'dan İzmir'e destek
YEREL HABERLER Ordu'dan İzmir'e destek
2 bin rakımlı yaylaya bisiklet yolu
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı yaylaya bisiklet yolu
Ordu’dan İzmir’e yardım eli
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e yardım eli
Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Ordu'da ormanlık alanda yangın
Ordu'da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu'da orman yangını
Üreten kadınlar kazanıyor Ordu’da kurulan ‘El Emeği Çarşısı’nı 47 bin 580 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Üreten kadınlar kazanıyor Ordu’da kurulan ‘El Emeği ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı Yeni Başkan Elif Serdar oldu
YEREL HABERLER AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi ...
Öğrencilerin isteğini müdür amcaları kırmadı Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencilerinden Cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Öğrencilerin isteğini müdür amcaları kırmadı Ali Rıza ...
Palamut balığında son günler Balıkçıların yüzünü güldüren palamut sezonu sona yaklaşırken, hamsi ise tezgahlardaki yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Palamut balığında son günler Balıkçıların yüzünü ...
Feyzi: "İhtiyaç hali dışında pazara fındık indirmeyelim"
YEREL HABERLER Feyzi: "İhtiyaç hali dışında pazara fındık ...
Kenevir bitkisi üreten alanlar denetlendi
YEREL HABERLER Kenevir bitkisi üreten alanlar denetlendi
Kivi üreticileri hasada hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kivi üreticileri hasada hazırlanıyor
Ağaçtan düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşerek yaralandı
Ordu’da havai fişek ve lazer gösterisi
YEREL HABERLER Ordu’da havai fişek ve lazer gösterisi
Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda ...
Vali Sonel'den gençlere: “Tarihimizi iyi öğrenin” Ordu valisi Tuncay Sonel: “Çocuklarımıza, gençlerimize vatan, bayrak, ezan, birlik ve beraberlik şuuru vermemiz çok önemlidir” “Tarihimizi çok iyi bilelim. Çünkü, geçmişi bileceğiz ki geleceğe güvenle, güçlü bakalım”
YEREL HABERLER Vali Sonel'den gençlere: “Tarihimizi iyi ...
Fatsa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Fatsa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına off-road damgası
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına off-road ...
Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı”
YEREL HABERLER Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu Valisi ...
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkuyla Kutlandı
Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana ...
Fatsa'da Mevlid Kandili programı
YEREL HABERLER Fatsa'da Mevlid Kandili programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X