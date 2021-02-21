Jandarma, Perşembe Yaylası´ndaki hayvanları unutmadı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA) ORDU'nun Aybastı ilçesinde karla kaplı Perşembe Yaylası´nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, jandarma ekiplerince besleniyor.

İlçenin deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası´nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmuyor. Ekipler her gün çıktıkları yaylada, 30'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor.

Aç kalan hayvanların unutulmaması gerektiğini söyleyen İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Musa Aygören, "Bu soğukta hayatlarını azıcık da olsa kolaylaştırmak elimizde. Yeter ki iyilik yapmak isteyelim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Yavuz ŞEN

2021-02-21 13:31:51



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