Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar

DHA

Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar


Mustafa KIRLAKSelman KUTLU/İKİZCE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahallelerini evler arasından geçen 'dar yol' ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen, yarısı Ordu, diğer yarısı ise Samsun´a ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.
Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.
Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar iftara bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor.
'HOCALARIN SESİNDEN EZANIN HANGİ TARAF İÇİN OLDUĞUNU ANLIYORUZ'
Ordu tarafında yaşayan Onur Kaya, imamların sesinden hangi kısım için ezan okunduğunu anladıkları için artık sorun yaşamadıklarını belirterek, "Biz imsak saatine uyuyoruz. İki hocanın sesinden kimin hangi taraf için ezan okuduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı pek fazla sorun yaşamıyoruz ama dışarıdan bakıldığı gibi komik bir durum oluyor burada" dedi.
'BİR ADIMDA SAMSUN´DA YAŞAYAN KARDEŞİME ÇAY İÇMEYE GİDİYORUM'
Bir adımda Ordu´dan Samsun´da yaşayan kardeşine çay içmeye gittiğini ifade eden Nimet Arslan, "Samsun tarafında kız kardeşlerim, ablalarım evli. Bu nedenle bir adımla Samsun´a geçiyoruz, bir adımda Ordu´ya geçiyoruz. İftarımı Ordu´da yapıyorum, bir adım da Samsun´da yaşayan kız kardeşime çaya gidiyorum" diye konuştu.
Fahrettin Kışla ise "Biz OrduSamsun il sınırında oturuyoruz. Bir adımda Samsun´a, bir adımda Ordu´ya geçiyoruz" diye konuştu.
'BİR AİLE DOSTLUK İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'
Samsun tarafında yaşayan Müslüm Doğan, "Bir adım attım mı, Ordu tarafında komşu oluyorum. Bir adım attığımda da Samsun tarafında ev sahibi oluyorum. Ordu tarafındaki insanları ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Bir aile dostluk içerisinde yaşıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz aslında. Ordu tarafında ezan erken okunuyor ama Samsun tarafındakiler bazen Ordu tarafına geliyorlar. Bazen de Ordu tarafı aşağıya iniyor. Ben de bazen namaz kılmak için Ordu tarafına geçiyorum, bazen de Samsun tarafında kılıyorum" ifadelerinde bulundu.
'HERKES KENDİ TARAFININ İFTAR SAATİNE UYUYOR'
Samsun tarafında esnaflık yapan Turan Kışla da orucunu açmak için Ordu tarafına geçtiğini belirterek, "Şu anda ben iki ilin merkezindeyim. Bir ayağım şu an Ordu´da, bir ayağım Samsun´da ama 1 dakika farkla oruçlar açılıyor. Herkes kendi tarafının iftar saatine uyuyor. Ben iftarı Ordu´da da yapıyorum, kendi evime çaya gidiyorum" dedi.
'BİR ADIMDA ORDU´YA YEMEK GETİRDİM'
Ordu´da yaşayan Fatma Sekmen´e iftarlık yemek hazırlayıp getiren Sünkar Gökmen de "Fatma yengeme yemek getirdim. İftar yemeği. Bir adımda Ordu´ya yemek getirdim. Beraber yiyeceğiz iftarda. Canımız sıkılınca da biraz Samsun´dan biraz Ordu´dan hava alıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / İkizce Mustafa KIRLAKSelman KUTLU
2021-04-13 19:49:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye Belediyesi’nden 3 bin kişilik iftar yemeği
YEREL HABERLER Ünye Belediyesi’nden 3 bin kişilik iftar yemeği
Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı
YEREL HABERLER Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört ...
Ordu’da kadınlara yöresel lezzet kursu
YEREL HABERLER Ordu’da kadınlara yöresel lezzet kursu
Baharda kış kampı
YEREL HABERLER Baharda kış kampı
Oğlunun aldığı "Kıvırcık" onu hayata bağladı Hayatlarına girdi, tüm ailenin moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER Oğlunun aldığı "Kıvırcık" onu hayata ...
Ritim tutarak müziğe yön veriyorlar
YEREL HABERLER Ritim tutarak müziğe yön veriyorlar
Fatsa’da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Fatsa’da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda ...
Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak
Altınordu’da Ramazan ayı öncesinde denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Altınordu’da Ramazan ayı öncesinde denetimler ...
Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk
YEREL HABERLER Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz ...
Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı
Ordu’da kaçak emtia operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak emtia operasyonu
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'a hazır
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'a hazır
Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı emekli oldu
YEREL HABERLER Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı emekli oldu
Ordu’da yoğun bakım servis sayısı arttırıldı Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerimizde rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız”
YEREL HABERLER Ordu’da yoğun bakım servis sayısı arttırıldı Ordu Sağlık Müdürü Dr. ...
Ordu’nun yaylalarında kar
YEREL HABERLER Ordu’nun yaylalarında kar
Fatsalı kadınlar Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Fatsalı kadınlar Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor Su değirmenleri teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor Su ...
Tecer: "Açılacak OSB'de istihdam hedefimiz büyük"
YEREL HABERLER Tecer: "Açılacak OSB'de istihdam hedefimiz büyük"
Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye ...
Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi
YEREL HABERLER Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine ...
Ordu’da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor Ordu il genelinde halen toplam bedeli 4 milyar liralık ulaştırma yatırımı bulunuyor
YEREL HABERLER Ordu’da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor Ordu il ...
ODÜ’de fakülte sayısı 12’ye yükseldi ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Turizm Fakültesi bu yıl faaliyete geçiyor. Spor Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi planlaması yapıldı”
YEREL HABERLER ODÜ’de fakülte sayısı 12’ye yükseldi ODÜ Rektörü Prof. ...
Ordu’da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı 2004 yılında 103 üreticinin 8 bin dekar alanda organik tarım yaptığı Ordu’da bugün bin 925 üretici 50 bin dekar alanda üretim gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Ordu’da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı 2004 ...