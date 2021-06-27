Minibüsün altında kalarak ölen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Kaza, ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, seyir halinde iken 5 yaşındaki Yasin Serin'e çarparak altına aldı. Yapılan incelemelerde minik çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan ailesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan minibüs sürücüsü N.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yasin için bugün Fatsa ilçesine bağlı Yukarı Ardıç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi burada taziyeleri kabul ederken, minik Yasin'in cenazesi Yazlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Sürücünün ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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