Başkan Tavlı: “Ünye’nin geleceğini şekillendiren her fikri önemsiyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, emekçiler ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ilçenin geleceğini şekillendirecek her türlü fikri önemsediklerini ifade etti.

Başkan Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, partinin yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte, Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkiinde bulunan emekçiler ile düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Başkan Tavlı burada, ortak akıl ve istişare kültürünü son derece önemsediklerini söyledi.

Ünye’yi, yaşanabilir bir kent haline getirirken, istişare kültürüne ve her fikre önem verdiklerini belirten Başkan Hüseyin Tavlı, “Yeni haftaya, sabahın erken saatlerinde rızkının peşine düşen Hanboğazı emekçisi kardeşlerimize başlayalım istedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana istişare kültürü çerçevesinde bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Ünye’mizde yaşayan ve bu şehirde aidiyet duygusu ile geleceğini planlayan herkesin fikirlerini, beklentilerini ve taleplerini son derece önemsiyoruz. Bizler milletimizle iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu gelenek ile kentimizin geleceğini el birliği ile şekillendiriyoruz. Allah (C.C) birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kahvaltıya katılan işçiler, düzenlenen programı ve fikirlerinin önemsenmesinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkürlerini ilettiler.

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