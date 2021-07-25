Ordu'da silahlı kavga: Baba- oğul öldü, 2 oğul ile 1 torun yaralı



Mustafa KIRLAKİbrahim UĞUR/AKKUŞ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Akkuş ilçesinde, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybetti, 2 oğlu ve 1 torunu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile kimlikleri tespit edilemeyen grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Duman ailesi fertleri, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şahin Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar da ilçeye yakın olan Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer Duman da yapılan tüm müdahaye rağmen kurtarılmadı. Şahin Duman, Sezer Duman ve Emirhan Duman'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAKİbrahim UĞUR

2021-07-25 18:20:43



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