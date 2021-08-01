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Ordu'da fındık üreticileri bahçeye erken girdi

DHA

Ordu'da fındık üreticileri bahçeye erken girdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da, fındık hasadı 7 Ağustos olarak belirlendi ancak kentin sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.
Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerde ürünün hasadına başladı. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık ve Kayabaşı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu. 
`30 LİRA CİVARINDA FİYAT BEKLİYORUZ
Fındık hasadı gerçekleştiren Sabri Pala, hava sıcaklıkları nedeniyle bahçelerindeki ürünün erken olgunlaştığını belirtti. Yetkililerin fındık hasat tarihini sahil kesiminde 7 Ağustos olarak açıkladığını ancak bahçelerindeki fındığa yaban domuzlarının  zarar vermesi endişesiyle erken hasada başladıklarını anlatan Pala, "Hasada bugün başladık. Geçen yıla göre 3´te 2 bir fındığımız var. Bu sene hava şartlarından dolayı hasadımız düşük. Hükümetten bu sene 30 lira civarında fiyat bekliyoruz. Çünkü üreticinin çok dertleri var. İlaç fiyatları, yevmiye fiyatları aldı başını gitti. Bundan dolayı hükümetten bir yardım bekliyoruz" dedi.
`BU SENEKİ FINDIK MAHSULÜNÜN REKOLTESİ ÇOK AZ´
Esat Güzelhan ise, "1 Ağustos itibariyle fındık hasadı Karadeniz´in sahile yakın mahallelerinde ve köylerinde başlamıştır. Bu seneki fındık mahsulünün rekoltesi çok az. Bu bahçeyi ben daha önce 10 adamla 1 günde bitiriyordum, şu anda işçi sayımız 7 ve bahçenin yarısını geçtik. Büyük ihtimal bugün bahçemiz biter. Acele ettik derken, bu sahil kesiminin fındığı erken başladı. Biraz daha yukarıda da bahçemiz var ama ona 1 hafta sonra başlayacağız. Fiyat için büyüklerimiz ne uygun ö görürse ona razı olacağız. Ancak çiftçinin beklentisi 30-35 TL arası" diye konuştu.
Pembe Durak da, fındık hasadının zorluğuna dikkat çekerek, fındık fiyatının 30 liranın altında olmaması gerektiğini ifade etti. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-08-01 14:11:15

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