TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Bayrampaşa: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'un 8. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Bayrampaşa ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Melis xxx, Fatih xxx, Mustafa xxx
52 Orduspor FK: Hasan xxx, Taner xx (Batuhan dk. 88 ?), Sinan xxx, Emre xx, Sergen xxx, Gökhan xxx, Özgen xxx (Muzaffer dk. 86 ?), Şükrü Kaan xxx (Furkan dk. 77 xx), Ömer xxx, Doğancan xx (İzlem Anıl dk. 66 xx), Mehmet xx (Gökhan dk. 46. xx)
Bayrampaşa: Mehmet Enes xx, Mustafa Kutay xx, Erkam xx, Mustafa xx, Burak x (İsmail Can dk. 43 xx), Musa xx (Cem dk. 47 xx), Abdulsamet xx, Tolga xx, Uğur x, Kaan Mert xx (Cengizhan dk. 81. x), Yusuf Emre xx (Selman dk. 57 xx)
Sarı Kartlar: Gökhan, İzlem Anıl (52 Orduspor FK), Cem (Bayrampaşa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.