Mustafa Sarıgül: “Türkiye’nin petrolü, bölgeye özel ürünleridir”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülke genelinde her bölgede yetiştirilen ürünlerin değerli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük petrolü, bölgeye özel ürünleri. Özellikle Türkiye’nin petrolü çay ve fındıktır” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da düzenleyeceği programların öncesinde OrduGiresun Havalimanı’na iniş yaptı. Burada, partisinin yöneticileri tarafından karşılanan Sarıgül, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.



“Kötülemek için değil, çare bulmak için yollardayız”

Sarıgül, parti olarak Türkiye’nin her noktasında insanlar ile bir araya geldiklerini ve amaçlarının karalamak değil, sorunlara çözüm bulmak olduğuna değinerek, “Türkiye Değişim Partisi olarak, Türkiye’mizin her noktasını dolaşıyoruz. Parti olarak cennet vatanımızın siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için yollardayız. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Kötülemek için, karalamak için yollarda değiliz, çare bulmak için, dertlere derman olmak için yollardayız” dedi.



“Türkiye’nin petrolü, bölgeye özel olarak üretilen ürünlerdir”

“Özellikle son 3 aylık süre içerisinde doğalgaz, elektrik ve suya gelen zamlar nedeniyle bu kışa yurttaşlarımız üzülerek ifade ediyorum üşüyerek giriyorlar” diyen Sarıgül, “Elektrik ve doğalgaz faturaları alabildiğine moral bozmakta. Bunların tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz, yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz. ‘Türkiye’nin petrolü yok’ diyorlar, Türkiye’nin en büyük petrolü, bölgeye özel ürünleri. Özellikle Türkiye’nin petrolü çay ve fındıktır, çay ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

