Mezomorto Ordu'da çekilecek

Ordu'da kısa süre içinde çekimlerine başlanacak olan Mezomorto adlı dizi film için hazırlıklara başlandı.

Ünye merkezli Ordu genelinde çekimleri yapılması planlanan fantastikaksiyonmaceragizem türündeki dizinin proje ekibi ilçedeki keşiflerini sürdürüyor. Ünye’nin ilk defa bir mekan olarak değil, hikaye olarak ekrana yansıyacağı filmin senarist ve yapımcısı ilçede fikir alışverişinde bulundular. Aynı zamanda proje ortağı olan ajans sahibi Hamza Alp ile bir araya gelen dizinin yapımcısı Mehmet Elçi, senarist Yunus Elçi ve projenin Ünye’ye gelmesinde önemli katkıları olan iş adamı Cihan Ersen Tokaç ile film ve Ünye üzerine sohbet ettiler.

Ünye Kalesi, ilçedeki tabiat parkları, Ordu Melet Irmağı, Karaoluk Şelalesi, Cıngırt Mağarası, Perşembe Yaylası, Küpkaya Kanyonu gibi sahalarda keşfe çıkan proje ekibi mart soruna kadar çekimlere hazır bir hale gelmeyi hedefliyor.

Nisan ayı içinde çekimlerin başlayacağını belirten Mehmet Elçi, “Film için toplamda 65 kişilik profesyonel ekip gelecek. Ünye ve bölgesinden de 300 kişinin üzerinde figürasyon oyuncular seçilecek ve dizide rol alacak. Bu figüranlara oyunculuk eğitimleri de verilecek" dedi.

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