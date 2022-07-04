Atıl durumdaki okulu onararak, köy evine çevirdiler

Ordu’nun Çamaş ilçesinde atıl durumda bulunan bir okul, hayırsever bir vatandaşın desteğiyle yenilenerek, köy evine çevrildi.

İlçenin Budak Mahallesi'nde 1965 yılında yapılan ilkokul binası, taşımalı sistem sonrası boş kaldı. Fatsa ilçesinde avukatlık yapan Ahmet Canbaz, okulda tadilat çalışmaları yaptırarak, köylülerin düğün, nişan ve toplantılarda kullanabileceği köy evine dönüştürdü. Köy evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fatma Bacı Köy Evi adı ile bundan sonra hizmet verecek olan binanın açılış törenine katılan Kaymakam Enes Özkan, emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Özkan, “Herkese örnek olacak bir hareket ile mahallemizde atıl olarak bulunan okul, yapılan tadilat neticesinde yeniden vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Eğitim gördüğü okulun yıllar sonra onarımlarını yaptırarak köy evine çevirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ahmet Canbaz isimli hayırsever, “Köyüme kalıcı bir eser bırakmak isterdim. Mahalle muhtarımızın talebi ile çıktığımız yolda köy evini tamamlayarak mahalle halkımızın hizmetine sunduk. Her türlü faaliyetlere ev sahibi yapacak Fatma Bacı isimli köy evimizde artık halkımız daha nezih bir hizmet alacak. Eğitim gördüğüm okulu tekrar hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl korona virüs hastalığı dolayısıyla kaybettiğim ablamın isminin de buraya verilmesinden son derece memnunum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Fatma bacı köy evi protokol ve vatandaşların katılımı ile kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

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