        Ordu'da oto galeri dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

        Ordu'da oto galeri dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir oto galeriye uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:09
        Olay, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde meydana geldi.

        Caddede bulunan oto galerinin önünden geçen bir otomobilden iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu oto galerinin sahibi Sami Pusat Fidan ve iş yerinde bulunan Şahan Sanioğlu, kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sami Pusat Fidan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından 21 boş kovan ele geçirildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
